الداخلية تكشف حقيقة حريق مول سيتى سنتر ألماظة بالنزهة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية حول نشوب حريق داخل سينما مول سيتي سنتر ألماظة، بدائرة قسم شرطة النزهة في القاهرة.

وبعد الفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات بهذا الشأن، وأنه تم حدوث عطل في منظومة الإطفاء الذاتي بغرفة السيرفرات المتواجدة داخل منطقة قاعات السينما أثناء أعمال الصيانة، مما أدى إلى إنبعاث بودرة الإطفاء من داخل جهاز الإطفاء الذاتي بالغرفة وانتشارها في بهو السينما.

وعلى الفور، قامت الإدارة المختصة بإخلاء تلك القاعات وتم إصلاح العطل في غضون ساعتين دون حدوث أي تلفيات أو إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.