أكسيوس: نتنياهو يجري الليلة جلسة نقاش حول صفقة تبادل الأسرى

نقل مراسل موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، باراك رافيد، عن مسئول إسرائيلي – لم يسمه – قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيجري، اليوم الخميس، جلسة نقاشية مع وزير الدفاع وفريق التفاوض بشأن صفقة تبادل الأسرى.

ووفقاً لمنشور كتبه رافيد عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، أوضح المسئول الإسرائيلي أن النقاش يهدف لتأكيد الموقف الإسرائيلي الرسمي والمحدث فيما يتعلق بالمطالب الجديدة التي قدمها نتنياهو في خطاباته الأخيرة بشأن تنفيذ الاتفاق.

وأوضح المسئول أنه إذا تمت الموافقة على الموقف الإسرائيلي المحدث، سيتم إرساله إلى الوسطاء.

ومطلع يوليو، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن الشروط التي وضعها نتنياهو للصفقة المنتظرة مع حركة حماس. وقال مكتب نتنياهو، في بيان سابق، إن أي اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يجب أن يتيح لإسرائيل مواصلة القتال حتى تحقق أهداف الحرب