ميناء دمياط يستقبل 9 سفن متنوعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانا إعلاميا أكد فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 9 سفن، بينما غادرته 5 سفن وبذلك يصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة.

وأوضح بيان أصدئته هيئة ميناء دمياط اليوم، أن حركة الصادر من البضائع العامة 33088 طنا، تشتمل على 14500 طن يوريا، و370 طن ملح معبأ، و 2521 طن رمل، و 12 ألفا و230 طن كلينكر و3467 طن علف بنجر.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 57 ألفا و242 طنا، تشتمل على 16362 طن قمح، و4300 طن أبلاكاش، و 11 ألفا و470 طن خردة، و1232 طن خشب زان، و2500 طن ميثانول و1460 طن زيت طعام، و11051 حديد، و8400 طن سكر، و1422 رأس ماشية عبارة عن عجول تسمين، بإجمالي وزن 467 طنا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1392 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 408 حاويات مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3542 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 43 ألفا و427 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 151 ألفا و866 طنًا.

كما غادر الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية 3739 طن قمح، متجهين إلى صوامع شبرا والقليوبية، وكوم أبو راضي، وغادر قطار بعد تفريغ 50 حاوية 20 قدما، قادم من السخنة و شحن 50 حاوية، و20 قدما متجهة إلى السخنة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5936 شاحنة.