رئيس النواب يشيد بأداء لجنة دراسة برنامج الحكومة: نموذج يحتذى به

أشاد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، بجهد اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة برنامج الحكومة، برئاسة وكيل المجلس المستشار أحمد سعد الدين.

وقال جبالي خلال الجلسة العامة المنعقدة في العاصمة الإدارية منذ قليل، إن "مجلسكم الموقر على العهد دوما لم ولن يألو جهدا في سبيل القيام بمهامه الدستورية المنوطة به لخدمة هذا الوطن وتحقيق تطلعات مواطنيه"، مضيفا: "واصلت اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة اجتماعاتها خلال الأيام القليلة الماضية بكامل تشكيلها أغلبية ومعارضة؛ ذلك التشكيل الذي ضمن مزيدا من التنوع في الخبرات والتخصصات".

وتابع: "واضطلعت اللجنة بمهمتها النبيلة بجدية منقطعة النظير؛ في خطوة غير مسبوقة في تاريخ العمل البرلماني، حيث شهدت اجتماعاتها حضور الوزراء ونوابهم، ما أتاح نقاشات معمقة حول كل تفاصيل البرنامج، لضمان فهم شامل ودقيق لكل جوانبه؛ وقامت اللجنة بمراجعة برنامج الحكومة بدقة وتمعن، متخذة من الشفافية والإخلاص منهجا لها".

وشدد على أن ما قامت به اللجنة يعد نموذجا يحتذى به في كيفية العمل بروح الفريق الواحد والتعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وقال جبالي: "ولا يفوتني في هذا السياق، أن أشيد بالتغطية الإعلامية المتميزة لأعمال اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة؛ من جميع الوسائل الإعلامية؛ التي جاءت تغطيتها مثالية وشاملة لجميع أعمال اللجنة؛ فكل الشكر والتقدير لرجال الإعلام المصري الشرفاء".

واختتم: "لا يسعني إلا أن أعبر عن بالغ تقديري وامتناني لأعضاء اللجنة الموقرين، وللوزراء ونوابهم، ولكل من ساهم في إنجاح هذا العمل القيم، وفقنا الله جميعا لما فيه خير مصرنا الحبيبة".