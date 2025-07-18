أعلنت مديرية الصحة بدمياط، برئاسة الدكتور محمد بدران، عن نجاح تنفيذ خطة القوافل العلاجية المجانية، التي تنفذها إدارة القوافل العلاجية برئاسة الدكتورة سها خيري، خلال النصف الأول من عام 2025، بنسبة إنجاز بلغت 100%.

وأوضح الدكتور محمد بدران، مدير عام مديرية الصحة بدمياط، اليوم الجمعة، أنه تم تنظيم 30 قافلة طبية علاجية في مختلف مراكز المحافظة، ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي تستهدف القرى الأكثر احتياجًا.

وقد توزعت القوافل على النحو التالي: قافلتان بمركز دمياط، 3 قوافل بمركز الزرقا، 4 قوافل بمركز فارسكور، 4 قوافل بمركز كفر البطيخ، و17 قافلة بمركز كفر سعد، وهو أحد المراكز المستهدفة ضمن المبادرة، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 41,315 مواطنًا في عدد من التخصصات، شملت: الباطنة، الأطفال، العظام، الجلدية، الفم والأسنان، الجراحة العامة، المسالك البولية، النساء والتوليد، الأنف والأذن والحنجرة، وتنظيم الأسرة. كما أسفرت القوافل عن إحالة 84 حالة لاستكمال الفحوصات والعلاج بالمستشفيات، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ 44 مواطنًا، وإجراء 8,440 تحليل دم، و716 تحليل طفيليات، وتنفيذ 633 أشعة X-ray، بالإضافة إلى إجراء 837 كشف سونار.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الصحة ومحافظة دمياط على دعم منظومة الرعاية الصحية، وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات الطبية لجميع المواطنين، ولا سيما في المناطق الأكثر احتياجًا.

وقد وجّه محافظ دمياط، الدكتور أيمن الشهابي، الشكر إلى مديرية الصحة وفريق إدارة القوافل على هذا الإنجاز المتميز، وذلك في إطار جهود الدولة لتقديم خدمات صحية مجانية للمواطنين.