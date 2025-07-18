الدفع بـ3 أوناش واستدعاء آخر لرفع كوبري مشاة طوخ بعد اصطدام تريلا محمّلة بلودر

دفعت الأجهزة التنفيذية والأمنية في محافظة القليوبية، بثلاثة أوناش عملاقة، وجارٍ استدعاء ونش رابع، لرفع كوبري المشاة المتحرك من فوق السيارة المتسببة في الحادث، وإعادته إلى موضعه الأصلي، تمهيدًا لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها على طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي.

وكان الطريق الزراعي بمدينة طوخ قد شهد في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، حادث اصطدام سيارة نقل ثقيل (تريلا) محملة بـ"لودر"، بكوبري مشاة "منطقة المرور"، ما أدى إلى حدوث سقوط جزئي في جسم الكوبري، وتعطيل جزئي في حركة السير.

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يُفيد بوقوع الحادث، وانتقلت على الفور القيادات الأمنية ورئيس مدينة طوخ إلى الموقع، حيث تبين من المعاينة أن الاصطدام أدى إلى انزياح جزئي في الكوبري، دون تسجيل إصابات بشرية أو تلفيات في السيارات.

من جانبه، أكد وائل جمعة، رئيس مدينة طوخ، أنه يجري حاليًا العمل على رفع الكوبري واستعداله بواسطة أوناش ثقيلة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان استعادة الحركة المرورية بصورة آمنة وسريعة، ولمنع تعطل مصالح المواطنين والمسافرين.