فتح: إعلان نيويورك يعكس الإجماع الدولي على مسار حل الدولتين

قال المتحدث باسم حركة فتح عبدالفتاح دولة، إن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على إعلان نيويورك لتنفيذ مسار حل الدولتين ينسجم مع الشرعية الدولية.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة الحدث، اليوم الجمعة، أن هذا التصويت ينسجم مع حالة الإجماع الدولي بأن الحل لن يكون إلا سياسيًّا عبر الشرعية الدولية وحل الدولتين.

وأشار إلى أن هذا القرار يحمل الكثير من الأبعاد لا سيما أنه جاء في ظروف مختلفة وبعد مبادرة تقودها السعودية وفرنسا والأمم المتحدة لتشكيل تحالف دولي من أجل حل الدولتين.

ونوه بأن الأمر لم يعد مجرد إعلان تسوية بل أصبح وثيقة رسمية في الأمم المتحدة، وهو ما يمثل نجاحًا كبيرًا للمبادرة التي قادت إلى تشكيل هذا التحالف.

ولفت إلى أن هذا أول قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ80 وقد حصل على أغلبية ساحقة ما يعكس حالة الإجماع الدولي المتجدد على حل الدولتين وإنهاء الاحتلال، ما يُحوِّل إعلان نيويورك من مجرد وثيقة سياسية إلى وثيقة أممية رسمية بما يعزز حقوق الشعب الفلسطيني ويقربه من تجسيد دولته.

وشدد على ضرورة مواصلة طريق الحل السياسي والبحث عن الخطوات العملية التي تطبق هذا الإعلام المهم

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة اليوم الجمعة، لتأييد إعلان يحدد خطوات ملموسة، محددة زمنيًا، ولا رجعة فيها نحو حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، قبيل انعقاد اجتماع لقادة العالم في نيويورك.

وحصل القرار المؤيد للإعلان على 142 صوتًا مؤيدًا مقابل 10 أصوات معارضة، بينما امتنعت 12 دولة عن التصويت.

ويأتي هذا الإعلان، نتيجة مؤتمر دولي عُقد في الأمم المتحدة يوليو الماضي، استضافته المملكة وفرنسا، لبحث الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.