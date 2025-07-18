أصدرت المحكمة العليا في البرازيل أمرا للرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو بارتداء سوار مراقبة إلكتروني في الكاحل، لتتبع تحركاته، حسبما أعلن مكتبه الصحفي اليوم الجمعة.

وجاء هذا التطور فيما قامت الشرطة الاتحادية بتنفيذ عمليات تفتيش في منزله ومقر حزبه في العاصمة برازيليا، بحسب مصادر مطلعة على القرار القضائي.

وأفادت مصادر إعلامية محلية بأنه تم منع بولسونارو أيضا من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو التواصل مع أشخاص آخرين قيد التحقيق من قبل المحكمة الاتحادية العليا، ومن بينهم ابنه، إدواردو بولسونارو، "وهو عضو بالكونجرس البرازيلي مقيم حاليًا في الولايات المتحدة ومعروف بصلاته الوثيقة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب".