ترامب يتوجه إلى اسكتلندا الأسبوع المقبل قبيل زيارة دولة مقررة

أكد مسؤولون في واشنطن يوم الخميس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم السفر إلى اسكتلندا الأسبوع المقبل.

وقالت المتحدثة باسم ترامب، كارولين ليفيت، إن من المتوقع أن يتواجد ترامب في ترنبيري وأبردين في الفترة من 25 إلى 29 يوليو/تموز.

وأضافت ليفيت:"خلال الزيارة، سيلتقي الرئيس ترامب مرة أخرى برئيس الوزراء [كير] ستارمر لتنقيج الاتفاق التجاري الكبير الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة".

وكان الاتفاق مع المملكة المتحدة هو الأول من نوعه مع شريك تجاري رئيسي منذ فرض ترامب للتعريفات الجمركية الشاملة في أوائل أبريل ولا يزال واحدا من عدد قليل حتى الآن.

كما أكدت ليفيت زيارة ترامب المعلنة مسبقاً إلى المملكة المتحدة في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر.

وأضافت ليفيت أن زوجته ميلانيا سترافقه في "زيارة الدولة الثانية غير المسبوقة".

وقالت ليفيت إن الرئيس الأمريكي "يتشرف ويتطلع للقاء جلالة الملك في قلعة وندسور".

وخلال زيارة إلى البيت الأبيض في نهاية فبراير/شباط، قدم ستارمر لترامب دعوة من الملك تشارلز الثالث لزيارة دولة.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي من محبي العائلة المالكة البريطانية، وقد قام بالفعل بزيارة دولة إلى المملكة المتحدة خلال فترة ولايته الأولى في عام 2019. وتضمن البرنامج في ذلك الوقت مأدبة دولة في قصر باكنجهام مع الملكة إليزابيث الثانية، التي توفيت عام 2022.