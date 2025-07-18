 روسيا تنهي العمل باتفاقية التعاون العسكري التقني مع ألمانيا - بوابة الشروق
الجمعة 18 يوليه 2025 10:31 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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روسيا تنهي العمل باتفاقية التعاون العسكري التقني مع ألمانيا

موسكو - قنا
نشر في: الجمعة 18 يوليه 2025 - 10:10 م | آخر تحديث: الجمعة 18 يوليه 2025 - 10:10 م

وقع ميخائيل ميشوستين رئيس الوزراء الروسي، اليوم، أمرا بإنهاء اتفاقية التعاون العسكري التقني بين بلاده وألمانيا.

وأوضحت السلطات الروسية، في وثيقة نشرتها على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية للبلاد، أنه وفقًا للمادة 37 من القانون الاتحادي بشأن المعاهدات الدولية لروسيا الاتحادية، يتم إنهاء الاتفاقية بين حكومة روسيا الاتحادية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون العسكري التقني الموقعة في موسكو بتاريخ 14 يونيو 1996، منوهة إلى أن وزارة الخارجية الروسية ستقوم بإخطار الجانب الألماني بهذا القرار.

وقد أبرمت اتفاقية التعاون العسكري التقني بين موسكو وبرلين عام 1996 لمدة خمس سنوات، وتُجدد هذه الوثيقة تلقائيًا بعد انقضاء مدتها ما لم يُبدِ أحد الطرفين رغبة في إنهائها.

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