وكيل زراعة المنوفية لـ«الشروق»: إزالة 131 حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال الموجة الـ29

كشف الدكتور محمود عزت عجور، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، أن أعمال الموجة الـ29 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والتي نُفذت على ثلاث مراحل متتالية، أسفرت عن إزالة 131 حالة تعدٍ بإجمالي مساحة بلغت 5 أفدنة و3 قراريط و11 سهما، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية.

وأكد وكيل وزارة الزراعة، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن حملات الإزالة جاءت تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية، وتعليمات اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، بالتعامل الحاسم مع جميع أشكال التعديات، وعدم السماح بالبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية تحت أي ظرف.

وقال عجور إن مديرية الزراعة تواصل المرور الميداني والمتابعة المستمرة لرصد أي تعديات في مهدها، مشددا على أن هناك تنسيقا دائما بين مديرية الزراعة والوحدات المحلية والأجهزة الأمنية لإزالة أي مخالفة فور اكتشافها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وأضاف أن الحفاظ على الأراضي الزراعية يمثل أحد أهم محاور تحقيق الأمن الغذائي، مؤكدا أن الدولة لن تسمح بإهدار الرقعة الزراعية، وأن حملات الإزالة والمتابعة ستستمر بشكل دوري لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى، والحفاظ على حق الدولة وحقوق الأجيال القادمة.