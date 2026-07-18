بيراميدز ينهي مرانه الأول تحت قيادة موكوينا استعدادًا للموسم الجديد

استهل فريق بيراميدز تحضيراته للموسم الكروي الجديد 2026-2027، بخوض أولى حصصه التدريبية عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون مع ختام الموسم الماضي.

وقاد المدرب الجنوب أفريقي رولاني موكوينا المران الأول للفريق، بعد توليه رسميًا منصب المدير الفني، حيث حرص اللاعبون على الترحيب به وجهازه المعاون قبل انطلاق الحصة التدريبية، التي سبقتها جلسة فنية عبر الفيديو لشرح برنامج الإعداد وخطة العمل خلال المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن يواصل بيراميدز تدريباته اليومية في القاهرة على مدار الأسبوع الجاري، في إطار التحضير البدني والفني، قبل التوجه إلى معسكر الإعداد الخارجي، والذي ستُعلن تفاصيله خلال الفترة القادمة.

وكانت إدارة النادي قد أعلنت في وقت سابق التعاقد مع موكوينا لقيادة الفريق في الموسم الجديد، خلفًا للمدرب الكرواتي كرونسلاف يورشيتش، الذي رحل عن منصبه بنهاية الموسم المنصرم.