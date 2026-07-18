صحة الشرقية تتصدر الجمهورية في القوافل العلاجية المجانية للشهر الـ48 على التوالي

أشاد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بجهود الفرق الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية المشاركة في القوافل العلاجية المجانية، بعد استمرار المديرية في تصدر أعلى تقييم على مستوى محافظات الجمهورية للشهر الـ48 على التوالي، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ووجه المحافظ الشكر إلى الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والدكتور أحمد عبدالحكيم، منسق القوافل بالمحافظة، وجميع الفرق الطبية والإدارية والخدمات المعاونة المشاركة في تنفيذ القوافل العلاجية، خاصة بالمناطق النائية، تقديرا لجهودهم في تقديم خدمات طبية عالية الجودة وتحقيق التكامل بين مختلف التخصصات.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن وزارة الصحة أصدرت تقريرا أكد حصول مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية على أعلى تقييم شامل بين جميع المحافظات خلال الربع الرابع من العام المالي 2025 - 2026، مع استمرار تصدرها التقييم على مدار 48 شهرا متتاليا، وفقا لمعايير تقييم تشمل الخدمات المقدمة، والأداء الإداري، والميداني، والمركزي، والفني.

وأشار إلى أن إدارة القوافل الطبية بالمديرية نفذت خلال الفترة من 1 يوليو 2025 حتى 30 يونيو 2026 عدد 86 قافلة طبية علاجية، ضمت 11 عيادة متنقلة في 10 تخصصات طبية، واستفاد منها 134 ألفا و949 مواطنا، جرى خلالها تقديم 283 ألفا و806 خدمات طبية شملت الكشف، والفحوصات المعملية، والأشعة، والندوات التثقيفية.

وأضاف أن القوافل قدمت خدمات في تخصصات الباطنة، والمسالك، والجراحة العامة، والعظام، والأطفال، والنساء والتوليد، والجلدية والتناسلية، وتنظيم الأسرة، والأنف والأذن والحنجرة، والرمد، والأسنان، إلى جانب تخصيص عيادتين للأطفال، وتقديم خدمات المعامل والأشعة ورسم القلب، وتنفيذ جلسات للتثقيف الصحي، وعيادة ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية والأمراض المزمنة، مع تحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخلات جراحية أو رعاية متقدمة إلى مستشفيات المديرية.