تلقى نادي الهلال دفعة قوية خلال معسكره التحضيري في النمسا، بعد انضمام الرباعي الدولي ناصر الدوسري ومتعب الحربي ومحمد كنو وسلطان مندش إلى تدريبات الفريق.

وعاد اللاعبون إلى صفوف الهلال عقب انتهاء فترة الراحة التي حصلوا عليها بعد مشاركتهم مع المنتخب السعودي في كأس العالم 2026.

وكان المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز قد التحق بالمعسكر قبلهم بيوم واحد، بعدما أنهى إجازته عقب مشاركته مع منتخب بلاده في البطولة العالمية.

في المقابل، لا يزال الهلال ينتظر عودة عدد من لاعبيه الدوليين، أبرزهم الفرنسي ثيو هيرنانديز، إلى جانب البرتغالي روبن نيفيز والمغربي ياسين بونو، الذين حصلوا على راحة إضافية بسبب مشاركتهم المونديالية.

وعلى جانب آخر، يواصل المدافع حسان تمبكتي برنامجه التأهيلي في أحد المراكز الطبية المتخصصة، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب السعودي في كأس العالم.

وأظهرت الفحوصات الطبية حاجة اللاعب لفترة علاج وتأهيل تصل إلى سبعة أسابيع بسبب إصابة في وتر القدم اليمنى.

ويواصل الهلال استعداداته للموسم الجديد الذي سيشهد مشاركته في دوري روشن، كأس الملك، كأس السوبر السعودي، ودوري أبطال آسيا للنخبة.