إصابة 6 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ملاكي بطريق «المنصورة - شربين»

أصيب 6 مواطنين من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ملاكي على طريق «المنصورة – شربين» بمحافظة الدقهلية بسبب اختلال عجلة القيادة.

وتلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية يفيد بورد بلاغ من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ملاكي على طريق المنصورة شربين أمام قرية الحاج خليل؛ وانتقل ضباط مباحث مركز شرطة شربين بقيادة المقدم محمد الأرضي، رئيس المباحث، وسيارات الإسعاف الي مكان البلاغ .

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي وأسفر الحادث عن إصابة كلا من: إسراء محمد غيث، 27 سنة، وسميرة عزام مصطفى، 64 سنة، ومحمد أحمد محمد نجيب، 13 سنة، ومحمد نجيب محمد سليم، 67 سنة، ومحمد علي جمال، عام ونصف، وسميره محمد أحمد، 6 سنوات وجميعهم مقيمون بالزقازيق محافظة الشرقية وجرى نقلهم إلى مستشفى شربين لتلقي العلاج؛ وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.