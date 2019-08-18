الفاو تنعي مديرها السابق «جاك ضيوف»

نعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" المدير العام السابق، جاك ضيوف، الذي وافته المنية أمس، وقدمت تعازيها لعائلته، بحسب بيان اليوم.

وبدأ ضيوف فترة ولايته الأولى كمدير عام للفاو في يناير 1994، واستمر في هذا المنصب حتى ديسمبر 2011.

وقالت المنظمة إن ضيوف كان قائداً لا يعرف الكلل في جهود مكافحة الفقر والجوع وسوء التغذية.

وقال المدير العام للفاو شو دونيو: "بالنيابة عن أسرة الفاو، أود أن أعرب عن تعازينا لأسرة جاك ضيوف الذي قدم الكثير من الوقت والشغف والخبرة لدعم قضية القضاء على الجوع في جميع أنحاء العالم".

وستظل الجهود التي بذلها ضيوف للقضاء على الجوع وتعزيز الأمن الغذائي والزراعة المستدامة دائما في البال، من خلال جائزة جاك ضيوف التي تقدمها الفاو والتي تُمنح لأفضل مساهمة كل عام في تحقيق الأمن الغذائي العالمي.

وفي عام 2014، تم تعيين ضيوف كمبعوث خاص لمنظمة الفاو لمنطقة الساحل والقرن الأفريقي.