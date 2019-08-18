 غدا.. مصر للطيران تسير 18 رحلة لعودة 4200 حاج - بوابة الشروق
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غدا.. مصر للطيران تسير 18 رحلة لعودة 4200 حاج

الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة
الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة

نشر فى : الأحد 18 أغسطس 2019 - 3:07 م | آخر تحديث : الأحد 18 أغسطس 2019 - 3:07 م

تستمر مصر للطيران في تسيير رحلاتها لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة، حيث تسير الشركة غدا الاثنين 18 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى القاهرة؛ لنقل 4200 حاج، بواقع 11 رحلة من جدة لنقل 2885 حاجًا، من بينهم رحلة خاصة لحجاج دولة مالي، و7 رحلات من المدينة المنورة لنقل 1315 حاجا من حجاج قرعة الجيزة والمنوفية، وتنازلات، وتضامن المركزية، وبنك ناصر، والجيزة، وبورسعيد، ووزارة الصحة، وبعثات داخلية، والأزهر الشريف، وشركات سياحة، بخلاف رحلات العمل.

جدير بالذكر أنه بنهاية رحلات اليوم تكون مصر للطيران قد نقلت 15 ألف حاج، وذلك اعتبارًا من يوم 13 أغسطس الجاري.

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