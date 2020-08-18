نتنياهو يرحب بتصريحات السودان لإبرام اتفاق سلام مع إسرائيل

رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بموقف وزارة الخارجية السودانية بعقد اتفاق سلام مع إسرائيل، وذلك عقب لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح برهان.

وقال في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء: «إسرائيل والسودان والمنطقة كلها ستستفيد من اتفاقية السلام ويمكنهما معًا بناء مستقبل أفضل لجميع شعوب المنطقة، وسنفعل ما هو ضروري لجعل هذه الرؤية حقيقية».

وقالت الخارجية السودانية، إن خطوة الإمارات بتوقيع معاهدة سلام مع إسرائيل ترسم خط السير الصحيح لبقية الدول العربية، مشيرة إلى أنه ما من سبب لاستمرار العداء بين السودان وإسرائيل.

وأضافت الخارجية السودانية أنها تتطلع لإبرام اتفاق سلام مع إسرائيل قائم على مصلحة السودان، لافتة إلى أنها ستجني فوائد من عقد اتفاق سلام مع إسرائيل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد نشر بيانًا ثلاثيًا مشتركًا، الخميس الماضي، بعد اتصال ضم نتنياهو وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، تم فيه الإعلان عن الاتفاق على تطبيع كامل للعلاقات بين إسرائيل والإمارات، وعن تعليق إسرائيل لخطة ضم أراضي الضفة الغربية.