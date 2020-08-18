البحرية السعودية تتسلم قيادة قوة الواجب المختلطة من فرنسا

أعلن مصدر رسمي سعودي، اليوم الثلاثاء، أن القوات البحرية السعودية تسلمت قيادة قوة الواجب المختلطة "150" من نظيرتها الفرنسية.



وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن القوات البحرية السعودية تسلمت للمرة الثانية قيادة قوة الواجب المختلطة "150" التي تقوم بعمليات مكافحة الإرهاب والمحافظة على أمن وسلامة الملاحة البحرية في منطقة عملياتها، التي تضم بعض مسارات الشحن الأكثر ازدحامًا في العالم حيث تغطي البحر الأحمر، خليج عدن، المحيط الهندي وخليج عمان.



وكانت قيادة القوات البحرية السعودية استلمت تلك المهام للمرة الأولى من القوات البحرية الملكية البريطانية 30 يوليو 2018 ونفذت خلال تلك الفترة عددًا من العمليات.



يشار إلى أن قوة الواجب المختلطة "150" قوات متعددة الجنسيات تشمل أستراليا، وكندا، والدانمارك، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، ونيوزيلاندا، والباكستان، وإسبانيا، والسعودية، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.