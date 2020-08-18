قادة الاتحاد الأوروبي يدعون لمحادثات في بيلاروس وبعضهم يحذر من التدخل

دعا قادة أوروبيون، اليوم الثلاثاء، إلى الهدوء والحوار في بيلاروس وإنهاء العنف، بعد الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات المثيرة للخلاف في البلاد، بينما حذرت بعض الأصوات من التدخل.

وقالت وزيرة الخارجية السويدية أنا لينده، إن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عرضت تقديم المساعدة في إجراء حوار بين حكومة بيلاروس والمعارضة السياسية في البلاد.

يذكر أن السويد هي الرئيس القادم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا المكونة من 57 عضوا والتي تنتمي إليها بيلاروس أيضا.

وقالت أنا لينده للإذاعة السويدية "قلنا إننا نرغب في السفر إلى مينسك- مع ألبانيا، الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا- للمساعدة في إجراء حوار لتحقيق تغيير سياسي في البلاد".

وأضافت أن السويد لا تعترف بإعادة انتخاب لوكاشينكو في 9 أغسطس.

ودعا برلمانا ليتوانيا ولاتفيا اليوم إلى إجراء انتخابات جديدة في بيلاروس، وذلك بعدما أثارت إعادة انتخاب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو احتجاجات واسعة النطاق وانتقادات دولية.

ودعا المشرعون الليتوانيون مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحكومات دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى عدم الاعتراف بلوكاشينكو كرئيس لبيلاروس وفرض عقوبات على نظامه.

كما دعا البيان إلى إجراء انتخابات جديدة ووقف كل أعمال العنف والإفراج الفوري عن جميع السجناء.

ومع ذلك، حذر الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا أيضا من التدخل في شؤون البلاد. ونقلت إذاعة ليتوانيا عن نوسيدا قوله: "أهم شيء هو ألا يتدخل الغرب ولا الشرق في الشؤون الداخلية لبيلاروس. لا يمكن تبرير هذا".

وناقشت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاحتجاجات المستمرة في بيلاروس.

وصرح المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت اليوم بأن ميركل طلبت خلال المحادثة الهاتفية من الحكومة في بيلاروس إجراء "حوار وطني مع المعارضة والمجتمع"، من أجل التغلب على الأزمة التي تشهدها البلاد، وشددت ميركل على "ضرورة أن توقف حكومة بيلاروس العنف ضد المحتجين السلميين وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين على الفور".

وركز الكرملين في بيانه عن المحادثة الهاتفية بين ميركل وبوتين على التحذير من أية محاولات "للتدخل من الخارج في الشؤون الداخلية لجمهورية (بيلاروس)"، مضيفة أن ذلك يمكن أن يزيد من تصعيد الوضع. وأكدت موسكو أيضا أن الوضع في بيلاروس سوف يصبح طبيعيا قريبا.

وأفاد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل بأنه بحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوضع في بيلاروس.

وكتب ميشيل على موقع تويتر: "لا يمكن حل الأزمة إلا عبر الحوار السلمي والشامل".

ومن المقرر أن يعقد قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 مؤتمرا عبر تقنية مؤتمر الفيديو غدا لبحث الوضع المتوتر في الجمهورية السوفيتية السابقة.

واستقال سفير بيلاروس في سلوفاكيا اليوم الثلاثاء، بعدما أعرب عن تضامنه مع الحركة الاحتجاجية، وفقا لتقارير من بوابة "توت دوت باي" الإخبارية البيلاروسية ووسائل الإعلام السلوفاكية.

وقال السفير إيجور ليشتشينيا إنها "خطوة منطقية" بعد وقوفه ضد لوكاشينكو في رسالة بالفيديو خلال عطلة نهاية الأسبوع.