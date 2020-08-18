الطفل المعتدى عليه في فرن بأسوان: المعتدي قاصد يموتني

قال محمد مصطفى، الطفل المعتدى عليه في فرن بمحافظة أسوان، إنه يعمل في الفرن منذ سنة، مضيفًا: «العامل وضعني في العجانة وشغلها وتركني».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر فضائية «الأولى»، مساء اليوم الإثنين، «سمع العمال بالخارج صراخي وأتوا لينقذوني.. لم أفعل له شيئًا»، متابعًا: «أكيد قاصد يموتني»، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أنه يعمل بجانب دراسته، ليساعد أسرته، معربًا عن أمنيته في أن يعود ويستطيع المشي على رجليه مرة أخرى.

وذكر أن المعتدي عليه وضعه في الفرن وهو مشتعل في وقت سابق، لكن أتى أحد الزبائن وأثناء ذلك فتح الباب وهرب، معقبًا: «االي غلط لازم يتحاسب».

وألقى عامل في مركز أمبو بمحافظة أسوان، بطفل يبلغ من العمر 15 عامًا داخل إناء «طحن العجين» الخاص بخبز الدقيق وتركه وذهب مع صيحاته، ليسمعه أصحاب المنازل المجاورة للفرن، وينقذوه ويذهبوا به إلى المستشفى.