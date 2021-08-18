طائرة إجلاء ألمانية ثالثة تهبط في أوزبكستان

هبطت طائرة إجلاء ألمانية ثالثة من كابول في أوزبكستان المجاورة، حسبما ذكرت القوات المسلحة الألمانية على تويتر في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

وأضافت: "من هناك، سيتم إعداد الرحلة القادمة لـ 135 شخصا تم إجلاؤهم". ومن المقرر القيام بأربع رحلات أخرى إلى كابول اليوم لتعويض رحلة لم تتم في اليوم السابق.

وذكرت وزارة الخارجية الألمانية أنه سيتم نقل الذين تم إجلاؤهم إلى ألمانيا على متن طائرة تابعة لشركة لوفتهانزا.

وقالت وزارة الدفاع فى برلين إنه تم إجلاء أكثر من 260 شخصا من أفغانستان حتى الآن.

وغادرت أول طائرة إجلاء وهي (إيرباص إيه 400إم) كابول في وقت متأخر من يوم الاثنين وعلى متنها سبعة أشخاص فقط هم خمسة مواطنين ألمان ومواطن من دولة أخرى في الاتحاد الأوروبى وأفغاني. وهبطت طائرة إجلاء عسكرية ألمانية ثانية على متنها 125 شخصا فى طشقند أمس الثلاثاء.