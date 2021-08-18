مسؤول أمريكي يكشف عن تجميد أصول البنك المركزي الأفغاني بالولايات المتحدة

كشف مسؤول بالإدارة الأمريكية أن الولايات المتحدة جمدت الاحتياطات النقدية للبنك المركزي الأفغاني في حسابات أمريكية، ما يحرم حركة طالبان من مليارات الدولارات الأمريكية.



وقال المسؤول، دون الكشف عن هويته، في تصريح -نقلته وكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية اليوم الأربعاء- إن "أي أصول للبنك المركزي تمتلكها الحكومة الأفغانية في الولايات المتحدة لن يتم إتاحتها لحركة طالبان".



وأشارت الوكالة إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اتخذت هذا القرار خلال عطلة الأسبوع بعد دخول طالبان العاصمة الأفغانية كابول يوم 15 أغسطس الجاري.



وأضافت الوكالة أنه بحسب صندوق النقد الدولي، بلغ إجمالي احتياطات بنك "دا أفغانستان" المركزي نحو 9.4 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية أبريل الماضي.



وأوضحت أن أغلب تلك الأموال موجودة في البنك الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك ومؤسسات مالية أمريكية أخرى، مشيرة إلى أن الأصول تتضمن دولارات وذهب وسندات بالخزانة الأمريكية.