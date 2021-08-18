هبطت البورصة المصرية بنسبة محدودة اليوم، وظلت تحت مستوى 11 ألف نقطة، كانت وصلت إليها بفضل مكاسب أول الأسبوع الجاري.



وهبط المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 0.3% ووصل إلى مستوى 10908 نقاط، وكان المؤشر قد انخفض في جلسة الثلاثاء بنسبة 1%، مع وأحجام تداول مرتفعة نسبيًا، ما يعني مواصلة الهبوط.



وقال أحد بنوك الاستثمار في تقريره اليومي: "في ضوء رؤيتنا الفنية السابقة، تعرض المؤشر لموجة جني بعض الأرباح بعدما وصل لمستوى المقاومة 11145 نقطة، ينصب التركيز حاليًا على مستوى الدعم 10850 نقطة، في حالة اختراق المستوى السابق، سيكون مستوى الدعم التالي عند 10680 نقطة".



وأضاف البنك أنه على مستوى المقاومة الثانوي الأول يرتكز عند 11060 نقطة، ويليه القمة المسجلة مؤخرًا عند 11145 نقطة، "وعندها من المتوقع أن تُختبر قدرة قوى الشراء على استمرارهم في المشهد مرة أخرى".