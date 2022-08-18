تونس ترفع درجة الإنذار في 7 ولايات بسبب موجة الحر

رفع معهد الرصد الجوي في تونس، اليوم الخميس، درجة الإنذار في 7 ولايات بسبب موجة الحر الشديدة التي تجتاح البلاد منذ يومين.

وأسند المعهد اللون البرتقالي إلى ولايتي القيروان وسيدي بوزيد في الوسط وولايات توزر وقبلي وتطاوين وقابس ومدنين في الجنوب حيث تمتد الصحراء على مساحات واسعة.

ويعني اللون البرتقالي درجة إنذار عالية وتستوجب اليقظة التامة بسبب ظواهر جوية خطيرة متوقعة، وهي تسبق درجة المخاطر القصوى ذات اللون الأحمر.

وتشهد تونس ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة منذ أول أمس الثلاثاء فاقت أقصاها 47 درجة ما أدى إلى انقطاعات متكررة للكهرباء بسبب تضاعف الطلب على الطاقة.

وقال متحدث باسم المعهد إنه يتوقع أن تبلغ الحرارة القصوى اليوم الخميس 48 درجة بولاية توزر، وسط توقعات بتسجيل درجات قياسية في الجنوب الغربي.

وأدت موجة الحر إلى اندلاع حرائق في غابات ومرتفعات جبلية أمس، خصوصا في ولايتي باجة وجندوبة المتجاورتين غرب البلاد على مقربة من الحدود مع الجزائر التي شهدت أيضا حرائق ضخمة ووفيات.

وبينما خفت درجات الحرارة في مدن الشمال، فإنه يتوقع أن تستمر موجة الحر حتى يوم الجمعة، وفق المعهد.

وتسبب انحباس الأمطار لفترات طويلة وموجات الحر المتكررة في حالات جفاف بتونس في ظل تقلص كبير لمواردها المائية وتراجع مخزون المياه في السدود إلى نحو 40% من طاقة استيعابها حتى منتصف يوليو الماضي.