السيطرة على حريق نشب داخل مصنع لحوم بالعاشر من رمضان

تمكنت قوات الحماية المدنية في مديرية أمن الشرقية، قبل قليل، من السيطرة على حريق مصنع لحوم في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، حيث تم إخماده ومحاصرته قبل امتداده لباقي أنحاء المصنع.

تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي مدير المباحث الجنائية، يفيد بنشوب حريق داخل مصنع لحوم بمدينة العاشر من رمضان، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ.

دفعت قوات الحماية المدنية بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران، فيما هرعت سيارات الإسعاف لموقع البلاغ تحسبا لوقوع إصابات.

وتبين أن الحريق اندلع بلوحة كهرباء المصنع، ولم يسفر عن وقوع خسائر في الأرواح، وتم السيطرة عليه وإخماده.