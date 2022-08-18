الخارجية الروسية: لا حاجة لإشراك دول ثالثة لمرافقة السفن بالحبوب الأوكرانية

قال بيتر إلييتشيف، مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية، إن موسكو لا ترى من الضروري إشراك دول ثالثة لمرافقة السفن المحملة بالحبوب من أوكرانيا.



وأضاف الييتشيف -في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس- أنه "بالنظر إلى أن سلطات كييف تمكنت من ضمان سلامة الطرق داخل مياهها الإقليمية، فإننا لا نرى حاجة لإشراك دول ثالثة لمرافقة السفن".



وأوضح المسئول الروسي، في تعليقه على عمل مركز التنسيق في إسطنبول، أن ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة يعملون فيه، والآلية تراقب حركة البضائع، وتنسق تفتيش السفن.



ووصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس إلى أوكرانيا (مدينة لفوف بغرب أوكرانيا) أمس الأربعاء ومن المنتظر أن يزور الأمين العام ميناء أوديسا الأوكراني غدا الجمعة، وفي اليوم التالي سيزور مركز التنسيق المشترك في إسطنبول، الذي تم تشكيله في إطار صفقة الغذاء.



وفي 22 يوليو الماضي، وقعت روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في اسطنبول وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية، وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية عن طريق البحر الأسود إلى العالم، من خلال ممر بحري آمن.