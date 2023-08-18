مراقبة الأغذية توصى بغلق 82 منشأة غير مرخصة بالدقهلية

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شنت إدارة مراقبة الأغذية التابعه لمديرية الصحة بالدقهلية خلال الأسبوع الماضى، حملات تفتيشية على 476 منشأة تبين أن 82 منها دون ترخيص وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وأسفرت الحملات عن تحرير 226 محضرا وسحب 69 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 1913 كيلو من أغذية متنوعة و418 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

وأكد وكيل وزارة الصحة شريف مكين، استمرار الحملات تباعا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.