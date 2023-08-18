أوسوريو يؤجل بدء فترة إعداد الزمالك للموسم الجديد

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بدء فترة الإعداد للموسم الجديد في الأول من سبتمبر المقبل.

وعقد المدير الفني اجتماعات في الآونة الأخيرة مع أفراد جهازه المعاون لمناقشة ملامح فترة الإعداد للموسم المقبل.

وكان أوسوريو منح لاعبي الزمالك راحة سلبية عقب مشاركة الفريق في البطولة العربية التي أقيمت بالسعودية قبل بداية فترة الإعداد مطلع الشهر المقبل

وسبق أن منح المدير الفني الكولومبي لاعبيه راحة لمدة 20 يوماً وذلك منذ الخامس من أغسطس الجاري، أي أن موعد العودة للتدريبات وبدء الاستعداد للموسم الجديد كان مقرراً في الخامس والعشرين من نفس الشهر، قبل أن يتأجل لأسبوع آخر.

وعاش أوسوريو على وقع أزمة مستحقات متأخرة حيث كان يحق له الحصول على راتب 3 أشهر، قبل أن تقوم الإدارة مؤخرا بصرف راتب شهرين للمدير الفني.