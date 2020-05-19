فتح: مساس إسرائيل بالأسرى الفلسطينيين سيكون له تبعات خطيرة

حذرت حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الجمعة، من أن أي مساس إسرائيلي بالأسرى الفلسطينيين "سيكون له تبعات خطيرة".

وصرح نائب رئيس الحركة محمود العالول في بيان "إننا نتابع باهتمام بالغ أوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما الأسرى في سجن النقب الصحراوي، وما يتعرضون له من قمع وحملات تفتيش ممنهج وبشكل استفزازي".

وأضاف العالول أن "المساس بالأسرى ومحاولة الاستفراد بهم، سيكون له تبعات خطيرة ونسعى وبشكل متواصل لمنع المحتل من الاستفراد بالأسرى داخل سجونه".

وطالب العالول "المؤسسات الحقوقية الدولية كافة، بالتدخل الفوري والعاجل لحماية الأسرى من آلة بطش المحتل داخل السجون"، مؤكدا أن "الأسرى خط أحمر والمساس بهم هو مساس بالشعب الفلسطيني بكل مكوناته".

يأتي ذلك فيما قالت هيئة الأسرى في منظمة التحرير الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك مساء أمس، إن مئات من الأسرى يتجهزون لخوض إضراب عن الطعام "ردا على الهجمة التي تواصلها إدارة السجون الإسرائيلية بحقهم".

وذكر البيان أن 75 أسيرا نقلتهم السلطات الإسرائيلية من سجن (النقب) إلى سجن (نفحة)، قرروا الإضراب عن الطعام "رفضا لعملية القمع التي تعرضوا لها".

وتعتقل إسرائيل زهاء خمسة ألاف أسير فلسطيني بينهم العشرات أمضوا أكثر من 20 عاما قيد الاعتقال وأكثر من ألف محتجزون على بند الاعتقال الإداري من دون محاكمة أو توجيه ملف اتهام رسمي.