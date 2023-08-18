 صحة مطروح: مصرع 3 أشخاص بينهم طفلة وسيدة وإصابة 3 في تصادم بطريق الساحل الشمالي بالعلمين - بوابة الشروق
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صحة مطروح: مصرع 3 أشخاص بينهم طفلة وسيدة وإصابة 3 في تصادم بطريق الساحل الشمالي بالعلمين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد سباق
نشر في: الجمعة 18 أغسطس 2023 - 2:14 م | آخر تحديث: الجمعة 18 أغسطس 2023 - 2:14 م

قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، إن 3 أشخاص لقوا مصرعهم بينهم طفلة وسيدة، وإصابة 3 في حادث تصادم بطريق الساحل الشمالي أمام منطقة سيدي عبد الرحمن.

وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، أن مستشفى العلمين النموذجي استقبل 3 جثث هامدة باسم: جنا عمرو عادل الشربيني 12 سنة، مقيمة القليوبية، وعمرو عادل الشربيني 35 سنة، مقيم القليوبية، وميرفت الدسوقي صادق 53 سنة، مقيمة القليوبية، وسيدة وطفلين مصابين بكسور زجروح قطعية وسحجات، في حادث تصادم بمنطقة سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي.

وأكد أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ميدانيا فى مكان الحادث ونقلهم بسيارات الإسعاف إلى قسم الطوارئ والاستقبال بمستشفى العلمين المركزى، والتحفظ على جثث الضحايا الثلاثة، تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.


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