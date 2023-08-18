أصبح بإمكان الفلسطينيين المحاصرين بقطاع غزة، احتساء القهوة أثناء اللعب مع القطط، وذلك في أول تجربة من نوعها بالقطاع المحاصر، إذ تم افتتاح مقهى المياو منذ أيام ليتيح للفلسطينيين تجربة ممتعة وسط جو الحصار المر.



وتقول الخمسينية نهمة معبد، مالكة المقهى، لفرانس برس، إن القطط هي الملجأ المناسب من الأحزان المحيطة.



وتضيف أنها أرادت عمل تجربة جديدة لتغيير نمط الحياة الصعبة للقاطنين بالقطاع المحاصر.



وعن مصدر القطط المتواجدة بالمقهى، تقول إنها من القطط التي تربيها وتتحمل نفقتها بجانب بعض القطط التي جلبها الأصدقاء للمقهى.



ويحتاج الزبون لدفع دولارين ونصف لإمضاء ساعة من المرح مع الكائنات ناعمة الفراء بمقهى المياو.



والمقهي مجهز بطاولات وكراس تناسب لعب القطط وحبها للتسلق.



وتعلق منار أبو سمرة، إحدى الزبائن إنها برغم غرابة التجربة إلا أنها أحبتها وشعرت بالسعادة منها، بحسب قولها.



يذكر أن قطاع غزة يمر قاطنوه بظروف معيشية صعبة جراء الحصار ووقوع غارات الاحتلال الإسرائيلي من وقت لآخر تبعا لتطور الأحداث العسكرية.