نتنياهو عن موافقة واشنطن على بيع نظام «آرو3» لألمانيا: يوم تاريخي

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على موافقة الولايات المتحدة على بيع إسرائيل لنظام الدفاع الجوي الصاروخي "آرو3" لألمانيا بقوله:" هذا اليوم هو يوم تاريخي".

وقال نتنياهو اليوم الخميس إن:" الشعب اليهودي تم سحقه إلى رماد على أرض ألمانيا النازية قبل 75 عاما. وبعد مضي 75 عاما تعطي إسرائيل دولة ألمانيا، وهي ألمانيا أخرى، في يديها أدوات لتدافع بها عن نفسها" مشيرا إلى أن هذا يعتبر تحولا تاريخيا.

يذكر أن نية ألمانيا لشراء هذا النظام لم تقابل برد فعل إيجابي في كل أنحاء أوروبا إذ كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حذر الشركاء الأوروبيين مؤخرا من مجرد شراء ما هو متاح في الوقت الحالي، وقال إن هناك حاجة مبدئيا إلى إجراء نقاش استراتيجي أوروبي من أجل منع شراء أنظمة غير مجدية ينتجها مصنعون غير أوروبيين.

كانت وزارة الدفاع الإسرائيلية أعلنت في وقت سابق من اليوم أن إسرائيل حصلت على إذن من الولايات المتحدة ببيع نظام الدفاع الجوي الصاروخي آرو3 لألمانيا، وهو ما تم تأكيده أيضا من جانب وزارة الدفاع الألمانية، ما يمهد الطريق بشكل مبدئي أمام الصفقة التي تبلغ قيمتها مليارات اليورو.

تجدر الإشارة إلى أن إتمام الصفقة كان يحتاج إلى موافقة الولايات المتحدة لأنها تشترك مع إسرائيل في تطوير نظام آرو3.

كان وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أعرب عن سروره حيال الموافقة الأمريكية على بيع إسرائيل نظام الدفاع الجوي "آرو 3" لألمانيا.

وقال الوزير، المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، في بيان صدر اليوم في وقت سابق من اليوم:" هكذا أصبح الطريق ممهدا أمامنا الآن لنتمكن من البدء في شراء نظام آرو3".