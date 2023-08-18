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الاتحاد السكندري يعلن تعاقده مع رجب عمران

الشروق
نشر في: الجمعة 18 أغسطس 2023 - 9:54 م | آخر تحديث: الجمعة 18 أغسطس 2023 - 9:54 م

أعلن نادي الاتحاد السكندري، عن تعاقده مع رجب عمران مهاجم سيراميكا كليوباترا السابق، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر الاتحاد السكندري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، اليوم الجمعة، أن مجلس الإدارة واصل تدعيم صفوف الفريق الأول استعداداً للموسم الجديد بالتعاقد مع رجب عمران لاعب سيراميكا كليوباترا والمصري البورسعيدي السابق.

وأضاف أنه تعاقد مع اللاعب لمدة ثلاثة أعوام، مشيدا بإمكانياته المتعددة والتي تتيح له اللعب في مركزي الجناح والمهاجم.

وأنهى الاتحاد السكندري الموسم الماضي من بطولة الدوري المصري باحتلال المركز الثامن برصيد 43 نقطة.


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