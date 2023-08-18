أمريكا تدعو الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لوقف القتال في نيالا بجنوب دارفور

دعت الولايات المتحدة، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى وقف القتال في نيالا بجنوب دارفور والمناطق المأهولة الأخرى.



وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان: "نحن قلقون بشكل خاص من التقارير التي تتحدث عن قصف عشوائي نفذته كل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، وتسبب في وقوع إصابات في صفوف المدنيين".



وأضاف البيان: "يجب ألا يدفع المدنيون الثمن النهائي للأعمال غير المبررة للأطراف المتحاربة"، مؤكدا ضرورة امتثال الطرفين لالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ما يتعلق بحماية المدنيين.



ويشهد السودان صراعا على السلطة بين رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) منذ الخامس عشر من شهر فبراير الماضي .



وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف اليوم الثلاثاء، أن القتال المندلع في السودان منذ أربعة أشهر أدى إلى هروب أكثر من 3ر4 مليون شخص من العنف، وذلك في وقت صعد فيه قادة حقوق إنسانية نداءهم من أجل إحلال السلام.



وأضافت المفوضية إن نحو 2ر3 مليون شخص تعرضوا للتشريد داخل السودان، فيما هرب نحو 1ر1 مليون آخرين إلى الدول المجاورة.



وبحسب الأرقام الأولية الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لقي أكثر من 4 آلاف شخص حتى الآن حتفهم، ومن بينهم مئات المدنيين.