إصابة فلسطينيين خلال تفريق جيش الاحتلال مسيرات بالضفة

أصيب 11 فلسطينيا بجراح وعشرات بحالات الاختناق، الجمعة، خلال تفريق جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرات أسبوعية منددة بالاستيطان في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول، بأن مسيرات خرجت بعد صلاة الظهر تجاه الأراضي المهددة بالمصادرة لأغراض استيطانية، في بلدات بيت دجن وقريوت بمحافظة نابلس، وكفر قدوم شرقي قلقيلية، شمالي الضفة، قبل أن يفرقها جيش الاحتلال بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لوقوع إصابات.

وقال منسق لجان المقاومة الشعبية في كفر قدوم شرقي قلقيلية مراد شتيوي في بيان صحفي، إن "قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني، والغاز السام المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة السلمية الأسبوعية في كفر قدوم، ما أدى لإصابة 10 مواطنين بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق".

أما في بلدة قريوت جنوبي نابلس، فقد اندلعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين ومستوطنين بحماية جيش الاحتلال.

وأشار الناشط بشار القريوتي، الناشط في قضايا الاستيطان، إن مواطنا أصيب برصاص حي أطلقه مستوطن إسرائيلي في قريوت، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وفي بيت دجن شرقي نابلس، ذكر مراسل الأناضول نقلاً عن مصادر محلية، أن عشرات الشبان أصيبوا بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، بينهم مراسل صحفي، وجرى علاجهم ميدانياً.

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة فعاليات أسبوعية رافضة للاستيطان على خطوط التماس مع جيش الاحتلال الذي يفرق ويلاحق المتظاهرين داخل بلداتهم.