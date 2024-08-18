التايمز: بريطانيا سلّمت كييف مسيرات قتلت مدنيين في كورسك

كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية عن تقديم لندن مسيّرات لأوكرانيا تستخدمها قوات كييف في هجوم مقاطعة كورسك جنوب غربي روسيا، وقتل المدنيين العزل من سكان القرى المتطرفة هناك.

وكتبت الصحيفة البريطانية: "لعبت المعدات البريطانية بما في ذلك الطائرات بدون طيار، دورا مركزيا في الهجوم الجديد الذي شنته أوكرانيا".

وتأتي هذه المعلومات في أعقاب ما نشرته صحيفة "إندبندنت" بأن وزارة الدفاع البريطانية لم تنكر المعلومات التي تفيد بأن القوات الأوكرانية استخدمت دبابات "تشالنجر 2" في الهجوم على مقاطعة كورسك الروسية.

وتواصل القوات الروسية تطهير المناطق الحدودية في مقاطعة كورسك، حيث بلغت خسائر الجانب الأوكراني حتى أمس السبت 3160 قتيلا ومئات الجرحى والأسرى، و44 دبابة ومئات المدرعات و5 منصات للدفاع الجوي و6 راجمات صواريخ بينها 3 "هيمارس" أمريكية، وفقا لوكالة روسيا اليوم.