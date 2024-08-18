إصابة نحو 30 شخصا في حريق بعجلة دوارة بمهرجان موسيقي بألمانيا

أصيب أكثر من 30 شخصا بعد اندلاع حريق في عجلة دوارة بملاهي في مهرجان هايفيلد بالقرب من مدينة لايبزيج بشرقي ألمانيا يوم السبت، حسبما ذكرت الشرطة.

وأفادت متحدثة باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن جميع الضحايا أصيبوا باختناق نتيجة استنشاق الدخان بعد اشتعال النيران في اثنتين من مقصورات العجلة الدوارة.

فيما أشار رئيس عمليات الصليب الأحمر الألماني إلى إصابة شخصين آخرين بجروح خطيرة، وهو ما لم تتمكن المتحدثة باسم الشرطة من تأكيده على الفور، لكنها أشارت إلى أن أربعة من رجال الشرطة كانوا من بين المصابين.

ولا تزال أسباب الحريق غير واضحة. واندلع الحريق في حوالي الساعة التاسعة مساءً (1900 بتوقيت جرينتش ) في إحدى المقصورات ، قبل أن ينتقل إلى المقصورة الثانية، حيث تم تدمير المقصورتين بالكامل، وفقا لما ذكره مراسل (د.ب.أ) في موقع الحادث.

وأفاد أحد المشاركين في المهرجان من كولونيا أن العجلة الدوارة بدأت فجأة في الدوران بسرعة أكبر، وكانت المقصورات المحترقة في أعلى نقطة في العجلة.

وكان مغني الراب الألماني "سكي أجو" يؤدي عرضا عندما اندلع الحريق. وقال عبر إنستجرام: "أنا مصدوم ومحبط للغاية بسبب حريق العجلة الدوارة خلال عرضي في هايفيلد".

وأضاف: "تم إبلاغي عبر السماعة أنه لا يجب علي إيقاف العرض بأي حال من الأحوال، بل يجب أن أواصل التحدث معكم لتجنب حدوث ذعر جماعي".

وأكد أن الأولوية كانت منع تصاعد الموقف، ولحسن الحظ تم تحقيق ذلك.

وأفاد متحدث باسم خدمة الإطفاء لـ(د.ب.أ)بأن الوضع كان تحت السيطرة بعد حوالي 30 دقيقة من اندلاع الحريق.

يذكر أن مهرجان الموسيقى المقام على ضفاف بحيرة شتورمتال كان من المقرر أن يختتم بحفل للفنان "ماكلمور" اليوم الأحد.





