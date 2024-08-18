اجتماع لجنة النفايات الطبية الخطرة بصحة بورسعيد

أكد الدكتور وليد فتحي عبدالمقصود وكيل وزارة الصحة بمحافظة بورسعيد، عقد الاجتماع الدوري الشهري للجنة النفايات الخطرة.

وناقش الاجتماع، عدة محاور منها ما تم تنفيذه من إجراءات بخصوص توصيات اجتماع الشهر الماضي؛ حرصا على عدم تكدس تلك النفايات، لعدم الإضرار بالمواطنين والمرضى والعاملين بالمجال الطبي وتفادي انتقال العدوى .

وأوضح وليد عبد المقصود، أن مديرية الشئون الصحية تعطي أولوية قصوى لمنظومة النفايات الطبية الخطرة باعتبارها جزءا من الأمن القومي لما تحققه من أمان للعاملين بالمنظومة الطبية والمواطنين .

وأشار إلى أن الاجتماع شهد حضور كل من أعضاء اللجنة مدير الإدارة العلاجية الدكتور حسين سليم، ومدير إدارة الطب الوقائي الدكتور محمد جودة، ومدير إدارة العلاج الحر بالمديرية الدكتور رامي الفرارجي، ومدير إدارة الشئون القانونية محمد فؤاد، ومدير إدارة الشئون المالية بالمديرية منى إبراهيم، ومدير إدارة مكافحة العدوى الدكتورة نورهان رضا، ومدير إدارة صحة البيئة الدكتورة ضحى كمال، ومدير إدارة وحدة التخلص الأمن من النفايات الطبية الخطرة رأفت عيسى .