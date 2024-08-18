الوفد الإسرائيلي يعبر عن تفاؤل حذر بشأن محادثات غزة

عبر الوفد الإسرائيلي عن تفاؤل حذر بعد أحدث جولة من المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم السبت: "يؤمل أن يؤدي الضغط من الدول التي تلعب دور الوساطة، على حركة حماس الإسلامية الفلسطينية إلى القضاء على مقاومتها للاقتراح الأمريكي للتوصل إلى اتفاق ويؤدي إلى تحقيق إنجاز في المحادثات."

كان هذا أول بيان رسمي من إسرائيل بعد يومين من المحادثات في قطر، التي لم تسفر عن أي تقدم ملموس لكنها وُصِفت بالبناءة.

وذكرت التقارير أن الوفد أبلغ نتنياهو أن الاتفاق المبني على الاقتراح الأمريكي المحدث يحتوي على "مكونات مقبولة من قبل إسرائيل". وأضاف البيان: "أعرب الفريق عن تفاؤل حذر لرئيس الوزراء بشأن إمكانية تحقيق تقدم في الاتفاق."

من جانبه، أعرب ممثل حركة حماس، الذي لم يشارك مباشرة في المحادثات في الدوحة، عن موقف متحفظ تجاه نتيجة جولة المحادثات.