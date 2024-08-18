اليونيفيل تعلن إصابة 3 من عناصرها جراء انفجار بمحيط يارين جنوب لبنان

أفادت قوات «اليونيفيل»، اليوم الأحد، بإصابة 3 جنود حفظ سلام تابعين لها بجروح طفيفة، جراء انفجار في محيط بلدة يارين جنوب لبنان.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»: «أصيب ثلاثة جنود حفظ سلام تابعين لليونيفيل كانوا في دورية صباح اليوم بجروح طفيفة، عندما وقع انفجار بالقرب من آليتهم التي تحمل علامة الأمم المتحدة بوضوح في محيط يارين، في جنوب لبنان».

وأكدت أن «جميع جنود حفظ السلام الذين كانوا في الدورية عادوا بسلام إلى قاعدتهم»، مشيرة إلى بدء التحقيق في الحادث.

وذكّرت اليونيفيل بقوة جميع الأطراف والجهات الفاعلة بـ«مسئوليتهم عن تجنب إلحاق الأذى بقوات حفظ السلام والمدنيين».

ويتبادل حزب الله والجيش الإسرائيلي القصف عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ الثامن من أكتوبر الماضي، على خلفية الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وسط مخاوف دولية من تصاعد المواجهات إلى حرب واسعة.