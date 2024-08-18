نتنياهو بشأن محادثات وقف إطلاق النار: نحن نتفاوض ولا نقدم تنازلات

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، على المفاوضات الجارية بشأن صفقة الرهائن واتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاءت تصريحات نتنياهو في بداية الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

وقال نتنياهو "نحن نتفاوض، ولا نقدم تنازلات. المبادئ التي وضعناها أساسية لأمن إسرائيل".

وأكد نتنياهو أن "إسرائيل مستعدة لأي تهديد، سواء كان دفاعيا أو هجوميا. نحن عازمون على الدفاع عن أنفسنا وجعل أي عدو يجرؤ على مهاجمتنا، من أي جبهة على دفع ثمن باهظ".

وأضاف: "هناك أمور يمكن أن نكون فيها مرنين، وهناك أمور لا يمكننا التنازل عنها، ونحن ثابتون على هذه المواقف. نحن نعرف جيدا كيف نميز بين الاثنين".