كانت النساء الجميلات يتساقطن عند أقدام نجم الشاشة الفرنسية آلان ديلون، الذي توفي اليوم الأحد عن عمر ناهز 88 عاما، لكن بسبب الطفولة التي قضاها في رعاية أُسر حاضنة وفي دور الأيتام، كانت حياة ديلون العاطفية مليئة بالعذاب في كثير من الأحيان، وانتهت أيامه بالعيش وحيدًا في عزلة.

وفي ضوء الحديث عن حياة الممثل العالمي الراحل آلان ديلون، نستعرض أبرز النساء اللاتي أحبهن ولكن علاقته بهن لم تنجح، وفقاً لماذا ذكرته منصة france 24:

-رومي شنايدر

على الرغم من الكيمياء الواضحة التي كانت بينهما، إلا أن العلاقة بين الممثلة الألمانية رومي شنايدر لم تنجح في أن تستمر، كانت قصة حب عنيفة ممتدة لسنوات.

التقيا لأول مرة في عام 1958، وحينها اعتبرت شنايدر الممثل آلان ديلون "متعجرفًا"، على الرغم من أنها كانت النجمة الأنجح بعد نجاح ثلاثية أفلامها "سيسي" التي لعبت فيها دور الإمبراطورة النمساوية المجرية.

ولكنها وقعت في غرامه فيما بعد وخطبا في غضون أشهر قليلة، وبعد أربع سنوات مضطربة، تركها ديلون برسالة، ولم يتكلل قصة الحب بالزواج، وقد أطلق ديلون عليها لقب "حب حياتي" بعد وفاتها المأساوية في عام 1982.





ناتالي ديلون

كانت المرأة الوحيدة التي تزوجها آبلن ديلون، وقد التقيا في ملهى ليلي، في العاصمة الفرنسية باريس، أثناء خروجه في ليلة مع شنايدر، وكانت حاملاً عندما تزوجا سراً في عام 1964، لكن العلاقة كانت تمر بتقلبات عنيفة لذلك انفصلا في عام 1969، بعد أن ارتبط ديلون بواحدة من زميلاته في التمثيل، وهي ميريل دارك، بعد عودته من أمريكا إلى فرنسا.

ميريل دارك

كانت أطول علاقة للنجم الفرنسي مع دارك، وهي عارضة أزياء شهيرة، تحولت إلى ممثلة ثم مخرجة أفلام وثائقية، وظل الاثنان صديقين حتى وفاتها في عام 2017.

داليدا

كانت لمغنية البوب، ونجمة الغناء العالمية الشهيرة علاقة عاطفية مع ديلون ـ جارها ـ خلال نهاية الخمسينيات، وقد جددا شغفهما بالحب سراً بعد عقد من الزمان في روما بينما كان ديلون متزوجاً، وسجلا أغنية واحدة معاً بعنوان "Paroles, Paroles" في عام 1972، وقال ديلون إنه كان "مليئا بالندم" عندما انتحرت في عام 1987.

روزالي فان بريمين

التقى ديلون بالعارضة الهولندية والروائية روزالي، التي كانت تصغره بـ 21 عامًا، أثناء تصوير فيديو موسيقي في عام 1987، ورزقا بطفلين، لكنهما انفصلا في عام 2001، وتزوجت بعده بعام واحد فقط من رجل أعمال.