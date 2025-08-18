عون: السعودية ساهمت في إنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان

قال الرئيس اللبناني، جوزيف عون، في لقاء خاص مع قناة"العربية" السعودية اليوم الأحد إن ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، يسعى إلى إحلال السلام في المنطقة، مشيراً إلى أن السعودية ساهمت في إنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان.

وذكر الرئيس عون أن السعودية لعبت دوراً في إطار تقريب وجهات النظر بين سوريا ولبنان على المستوى الأمني، آخرها كان لقاءً أمنياً منذ نحو أسبوعين جرى في الرياض.

وأكد عون أن بيروت لا تفرط في علاقاتها مع الرياض، مبيناً أن جذور تلك العلاقة تعود إلى عهد الملك المؤسس الراحل عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود.

وذكر الرئيس اللبناني أن أولوياته في الوقت الراهن تتجسد في تحقيق أمن واستقرار لبنان والتقدم الاقتصادي، مرحّباً في الوقت ذاته بمن يريد مساعدة لبنان دون تدخل في شؤون البلاد.

وشدد رئيس الجمهورية اللبنانية أيضاً على أن بلاده ترفض رفضاً قاطعاً مسألة توطين الفلسطينيين في لبنان، مبيناً أن الحرب في المنطقة والاعتبارات الفلسطينية أخرتا نزع سلاح المخيمات، مؤكداً في الإطار ذاته أن قرار نزع السلاح من المخيمات اتخذته السلطة الفلسطينية.



يشار إلى أن مجلس النوب اللبناني انتخب في التاسع من يناير العام الجاري قائد الجيش جوزف عون رئيسا للبلاد بعد أن ظل المنصب شاغرا منذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون في 31 أكتوبر عام .2022