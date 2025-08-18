السعودية تستقبل وفدًا سوريًا استثماريًا برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة

يزور العاصمة السعودية الرياض وفد سوري برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور محمد نضال الشعار، وممثلون من القطاع الخاص من الجانبين، في إطار زيارة رسمية تجسد حرص البلدين الشقيقين على بناء جسور التعاون الاقتصادي وتعزيز التكامل الإقليمي.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس"اليوم الاثنين ان " الزيارة تأتي استمرارًا لمخرجات المنتدى الاستثماري السعودي-السوري الذي عقد الشهر الماضي برعاية الرئيس السوري أحمد الشرع، ومشاركة أكثر من 100 شركة سعودية و20 جهة حكومية من المملكة، حيث شملت الاتفاقيات الموقعة 47 مشروعًا استثماريًا في قطاعات حيوية، بإجمالي استثمارات يتجاوز 24 مليار ريال(الدولار يساوي 75ر3 ريال) تشمل المجالات العقارية، والبنية التحتية، والمالية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والطاقة، والصناعة، والسياحة، والتجارة والاستثمار، والصحة، وغيرها.

وتؤكد هذه الزيارة حرص المملكة واهتمامها في تعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الشقيقة في المنطقة، بما يعزز دورها الاستثماري العالمي ويدعم تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030.

وتأتي الزيارة امتدادًا لتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بتعميق وتطوير الشراكة بين المملكة وسورية.

وذكرت وكالة الانباء السورية"سانا" أن وزير الاقتصاد والصناعة السوري بحث مع وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي، سبُل تعزيز التعاون الثنائي بين سوريا و المملكة، وتنمية الفرص الاستثمارية المتاحة.

وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي جرى في الرياض، على أهمية تعزيز أواصر المحبة والترابط بين البلدين، والعمل المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وبحث الجانبان فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الصناعة والتجارة، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات المشتركة وتنمية الاقتصادين السعودي والسوري على حد سواء.

وكان وزير الاقتصاد والصناعة السوري قد وصل على رأس وفد رسمي إلى المملكة، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين الشقيقين. وسيعقد اليوم الاثنين اجتماعًا مع وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، ضمن برنامج "الطاولة المستديرة"، وذلك لتوقيع اتفاقية تعاون مشترك.