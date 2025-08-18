سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نفذت القوات المسلحة الأردنية، عملية إنزال جوي إلى قطاع غزة، شاركت فيها بالإضافة إلى طائرات سلاح الجو الملكي الأردني، طائرات من كل من جمهورية ألمانيا الاتحادية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة بلجيكا وجمهورية فرنسا وجمهورية إيطاليا ومملكة هولندا وجمهورية سنغافورا وجمهورية إندونيسيا.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، مساء الاثنين، شهدت العملية إسقاط نحو 100 طن من المواد الغذائية والإغاثية داخل القطاع.

وارتفع عدد العمليات التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية منذ عودة الإنزالات في 27 يوليو الماضي، إلى 157 إنزالاً أردنياً، فيما بلغ إجمالي الإنزالات المنفذة بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة 362 إنزالاً.

وبهذا الإنزال بلغ مجموع المساعدات التي تم إسقاطها جواً من قبل سلاح الجو الملكي الأردني إلى نحو 775 طناً من المواد الإغاثية والاحتياجات الأساسية.