الأمين العام للأمم المتحدة: خبراء أمميون في طريقهم إلى السعودية للتحقيق بهجوم «أرامكو»

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن خبراء تحقيق دوليين في طريقهم إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في التحقيق بهجوم أرامكو، مشيرًا إلى ضرورة إدانة الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية تابعة للشركة السعودية.

وأكد جوتيريش، في مؤتمر صحفي أوردته قناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الأربعاء، أن الهجوم على أرامكو يمثل تهديدًا للأمن الدولي ويجب ألا يتكرر، مشددًا على أنه لا يوجد ما هو أخطر مما يحدث في الخليج، ومجلس الأمن معني شكل مباشر بما يجري هناك.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية العقيد تركي المالكي أعلن في وقت سابق اليوم، أن إيران تقف وراء هجمات على المدنيين في السعودية عبر وكلائها في اليمن، كاشفًا أن الهجوم على أرامكو جاء من الشمال وكان مدعومًا من إيران، مشددًا على قدرة المملكة العربية السعودية على الدفاع عن بنيتها التحتية.