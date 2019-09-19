تفاصيل لقاء كونتي و السراج في روما بشأن الأزمة الليبية

بعد لقاء جمعه اليوم برئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي في العاصمة روما، أعربت الحكومة الإيطالية عن مواصلة دعمها لرئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، إلا أنها شددت على أن "برقة تبقى مُحاوراً للحل السياسي”، في إشارة إلى قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

وذكرت مصادر من رئاسة مجلس الوزراء الايطالي، عقب لقاء جمع بمقر الحكومة قصر (كيجي) اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي والسراج، أن إيطاليا تشجع “مقاربة شاملة مع جميع المكونات الليبية والمجتمع الدولي”، وهي تدعم “بشكل ثابت، حكومة الوفاق الوطني كحكومة شرعية ومعترف بها دوليًا”.

وأشارت المصادر إلى أنه “في الوقت نفسه، لا يمكننا إلا أن نعتبر سلطات برقة، والتمثيلات الليبية الأخرى، مُحاورين في عملية البحث عن حل سياسي”، للأزمة الدائرة في البلاد، وفقا لوكالة "اكي" الايطالية.

وشددت مصادر الحكومة الايطالية على أن “إيطاليا تؤمن بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري” للأزمة الليبية وأن “الحل السياسي هو الحل الوحيد المستدام حقًا”، مضيفة: “لهذا الهدف، شجعنا جميع الأطراف المعنية مرارًا وتكرارًا على كسر دائرة العنف والعمل بحسن نية من أجل وقف دائم لإطلاق النار”.

كما أشارت المصادر إلى أن “الإرهاب يمثل مصدر قلق دولي” وأن “الرئيس كونتي وقد دعا، كما حدث في مناسبات سابقة، السراج إلى بذل جهد كبير لمواجهة فلول التطرف الموجودة بين الميليشيات”.

في غضون ذلك، أشارت المصادر إلى أن روما “تعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين وبالتنسيق الوثيق مع المبعوث الاممي إلى ليبيا، غسان سلامة لوضع حد للنزاع الليبي وإعادة إطلاق العملية السياسية” هناك.

وأضافت المصادر، بعد إنتهاء لقاء كونتي والسراج، أنه “في هذا المعنى، نعتقد أنه بوسع المبادرات الدبلوماسية التي في طريقها إلى التنظيم حاليًا أن تشكل مساعدة ثمينة في الإبقاء على الاهتمام الدولي بأعلى مستوى وتشجيع تحقيق خفض تصعيد حقيقي” بين طرفي الصراع المسلح في ليبيا.

وتشير المصادر هنا إلى فرضية إقامة مؤتمر لوزراء الخارجية للدول المعنية بالازمة الليبية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك والمؤتمر الدولي الذي تنوي برلين استضافته هذا الخريف.

بدورها، ذكرت وكالة "نوفا" الايطالية نقلا عن تقارير ألمانية أن دبلوماسية برلين تريد تجنب "المبادرات غير المنسقة من قبل الفرنسيين"، مضيفة: "في الواقع، رحبت ألمانيا بشكل متشكك بمحاولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتزاع اتفاق بين حفتر والسراج للذهاب إلى الانتخابات بحلول نهاية عام 2018".

إلى ذلك، قالت صحيفة "ايل جورنالي" الايطالية إن زيارة السراج لروما هي الأولى لمسؤول أجنبي منذ تشكيل الحكومة الايطالية الجديدة بقيادة جوزيبي كونتي، مشيرة إلى الاهمية التي توليها الحكومة الايطالية الجديدة للملف الليبي كونه ملف "لا يمكن اغلاقه".

من جهتها، نقلت وكالة "نوفا" الايطالية عن مصادر حكومية ايطالية القول إن السراج متواجد في العاصمة روما منذ يوم الاثنين، إلا أنه تم التحفظ على برنامجه لأسباب أمنية، موضحة أنه لا توجد تقارير عن اجتماعات رسمية أو مؤتمرات قمة غير رسمية مع السلطات الإيطالية.

فيما ذكرت وكالة "أجي" الايطالية أن لقاء السراج و كونتي استمر أكثر من ساعة بقليل، موضحة أنه "على الأرجح، ناقش الجانبان مسألة تدفقات الهجرة، فضلا عن تبادل الآراء حول تطورات الأوضاع في العاصمة الليبية طرابلس ".