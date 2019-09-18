يونكر: «ليس لدى أي ارتباط انفعالي» بأمان «بريكست» لكني ملتزم بأهدافها

قال رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، اليوم الأربعاء، إنه "ليس لديه أي ارتباط انفعالي" بشبكة الأمان الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، لكنه أبلغ رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أنه ملتزم بأهدافها.

ومثلت القضية محورا للاجتماع الأول بين جونسون ويونكر، والذي عقد أمس الأول الاثنين في لوكسمبورج.

يأتي ذلك في الوقت الذي استؤنفت فيه المحادثات التقنية بين لندن وبروكسل في الأسابيع الأخيرة، لكن الجانب الأوروبي شعر بالإحباط بسبب عدم وجود مقترحات ملموسة من لندن بشأن اتفاق جديد للانسحاب.

وقال يونكر لأعضاء البرلمان الأوروبي: "خطر (خروج بريطانيا) بدون اتفاق لا يزال حقيقيا للغاية"، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي سوف يحاول جاهدا تجنب هذا السيناريو.

كما قال يونكر: "لست متأكدا من أننا سوف ننجح. لم يتبق سوى القليل للغاية من الوقت. لكنني متأكد من أنه يتعين علينا أن نحاول".

وتعد شبكة الأمان نقطة شائكة رئيسية في اتفاق البريكست الذي تم التفاوض عليه بين لندن وبروكسل لتسهيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويرفض جونسون شبكة الأمان، بينما يصر على أنه لن يؤخر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 31 أكتوبر.

وقال يونكر لنواب برلمان الاتحاد الأوروبي: "أخبرت رئيس الوزراء (البريطاني) جونسون أنه ليس لدي أي ارتباط انفعالى بشبكة الأمان، لكنني أوضحت أن لدي التزاما وثيقا بأهدافها".

وأضاف يونكر في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورج بفرنسا أنه دعا جونسون إلى تقديم مقترحات "ملموسة وعملية ومكتوبة" حول طرق بديلة لتحقيق هذه الأهداف.

وقال ميشيل بارنييه مفاوض الاتحاد الأوروبي بشأن البريكست، والذي حضر محادثات يوم الاثنين: "لا يكفي أن يوضحوا لنا سبب إلغاء شبكة الأمان ... نحن بحاجة إلى حلول عملية من الناحية القانونية" لمواجهة المشكلات الناتجة عن البريكست.