بيان أممي يدعو إلى حل سياسي في اليمن

دعت ثماني دول، اليوم الخميس، إلى حل سياسي لإنهاء الصراع في اليمن، بعد اجتماع وزاري رفيع المستوى عبر الإنترنت لمناقشة ملف الدولة التي مزقتها الحرب.

وفي بيان مشترك، أكدت الدول الكبرى في الأمم المتحدة التي تتمتع بحق النقض، بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة، وكذلك ألمانيا والكويت والسويد، "على الحاجة الملحة لخفض التصعيد في جميع أنحاء اليمن ووقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد".

وأعربت المجموعة عن أسفها لعدم انتهاز الأطراف اليمنية الفرصة للتوصل لوقف إطلاق النار بعد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في آذار/ مارس الماضي إلى وقف فوري للأعمال العدائية.

وقال جوتيريش في بيان موجز للاجتماع المغلق إن خمس سنوات من الحرب دمرت حياة عشرات الملايين من اليمنيين.

وذكر الأمين العام للأمم المتحدة، وفقا لتصريحات تم تداولها: "مع انتشار جائحة فيروس كورونا، ازدادت الحاجة الملحة للتوصل إلى تسوية سياسية عن طريق التفاوض لإنهاء الصراع".

وأضاف جوتيريش أنه بينما تم تسجيل أكثر من 2000 حالة إصابة مؤكدة بكورونا في اليمن، يقدر الخبراء عدد الإصابات بما يصل إلى مليون شخص، بمعدل وفيات يصل إلى 30 %، حيث لحق الدمار بالعديد من المرافق الصحية خلال الحرب.

وأحكم الصراع على السلطة بين الحكومة والمتمردين الحوثيين سيطرته على الدولة الفقيرة منذ أواخر عام 2014.